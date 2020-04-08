الجيش اليمني يستعيد مواقع في الجوف من بينها معسكر لبنات

استعاد الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، أجزاء واسعة من محافظة الجوف، وذلك بمعاونة القبائل.

وذكر موقع "مأرب برس" أنه "تم تحرير مواقع استراتيجية من جماعة الحوثيين في هجوم واسع شنه الجيش شرق مدينة الحزم".

وقالت مصادر محلية إن الجيش حرر سلسلة جبال الإقشع والبرش وأجزاء واسعة من معسكر لبنات، كما "قام بقطع الإمداد عن ميليشيات الحوثي القادمة من مدينة الحزم".

في سياق متصل، أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، أمس الثلاثاء، إسقاط طائرة استطلاع مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد محور آزال في الجيش اليمني، العميد ياسر الحارثي، أن "القوات أسقطت طائرة استطلاع مسيرة تابعة للحوثيين أثناء تحليقها في سماء مديرية باقم (شمال صعدة)".