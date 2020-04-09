الاعتداء على أطباء في 5 مستشفيات بالسودان... والحكومة تعلق

تعرض أطباء في السودان لاعتداءات في 5 مستشفيات الأسبوع الماضي، بحسب مجلس الوزراء الانتقالي في البلاد.

وأصدر مجلس الوزراء اليوم الخميس بيانا أكد فيه "شجبه الشديد ورفضه للانتهاكات التي تعرض لها الأطباء والكوادر الصحية"، واعتبر أن هذه الاعتداءات "عملا مخزيا ومشينا"، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وفي البيان أكد المجلس "رفضه للانتهاكات التي تعرض لها الأطباء والكوادر الصحية في خمسة مستشفيات خلال الأسبوع الماضي".

وقال إن هذه الاعتداءات "تعتبر عملاً مخزياً ومشيناً خاصة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد في مواجهة وباء الكورونا والتي يقف فيها هؤلاء الأبطال في خط الدفاع الأول عن الوطن والمواطنين".

وأضاف البيان أن مجلس الوزراء افتتح اجتماعه الماضي بالوقوف دقيقة للجيش الأبيض من الأطباء والكوادر الصحية تقديراً لما يقدمون اليوم من تضحيات ولأدوارهم الكبيرة والموروثة خلال ثورة ديسمبر المجيدة.

وأكد على أنه لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية لتوفير الحماية والأمن للكوادر الطبية في مواقع عملها، بما في ذلك الإجراءات القانونية الصارمة لضمان سلامتهم وتوفير أفضل بيئة ممكنة لأداء مهامهم الجليلة.