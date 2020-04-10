محلل سياسي: المرشح لتشكيل الحكومة العراقية دخل السياسة بطريقة مخالفة لمن سبقوه

قال رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، عدنان السراج، إن مصطفى الكاظمي، المرشح لتشكيل الحكومة العراقية، دخل الساحة السياسية، على نحو يخالف من سبقوه.

وأوضح السراج في حديث لراديو "سبوتنيك"، أن الكاظمي دخل من خلال قبول كل الكتل السياسية له بالترشيح، على خلاف من سبقوه الذين دخلوا إلى معترك العمل السياسي بالابتعاد عن الكتل السياسية الرئييسة وقادتها.

ولفت إلى أن "الكتل السياسية الرئيسية والصغيرة أيضا توافقت على اسم مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ولكن يبقى ما يتعلق بكيفية التعامل مع وزارته والتصويت عليها داخل مجلس النواب".

وأضاف "نحن ننتظر طريقة إدارته ومنهاجه الحكومي وتشكيلته الحكومية التي لن تتأخر كثيرا لأنه سيكون جاهز خلال الفترة القادمة لتقديم برنامجه الحكومي".

وأشار إلى أن "الشارع اليوم فقد بريقه والانقسامات الموجودة به أثرت على توجهاته، إضافة إلى حظر التجوال نتيجة فيروس كورونا ما يعرقل الضغط الشعبي وضغط الشارع على الكتل السياسية، إضافة إلى أن الشارع العراقي لا يعترض على اسم الكاظمي لأنه ليس سياسيا ولا يملك جنسية مزدوجة ولديه كل المواصفات التي حددها المشرع للمرشح لرئاسة الوزراء".

وقال رئيس وزراء العراق المكلف، مصطفى الكاظمي، في أول خطاب له، أمس الخميس، إن حكومته ستكون "خادمة للشعب بالأفعال لا بالأقوال".

وأشار الكاظمي في خطابه، الذي نقله موقع "بغداد اليوم" إلى أنه يوجه الشكر لكل من منحه الثقة في هذه المرحلة الحساسة في تاريخ العراق.

وتابع رئيس وزراء العراق المكلف: "السيادة خط أحمر ولا يمكن التنازل عن كرامة العراق".