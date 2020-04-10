السعودية تسجل مئات الإصابات الجديدة وتجدد الدعوة لعدم الخروج إلا للضرورة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3 وفيات و364 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وأضاف متحدث الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا أن إجمالي الحالات المصابة في المملكة وصل إلى 3651 حالة حتى الآن، وإجمالي الوفيات 47 حالة.

وأكد العبد العالي أن الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية والمتابعة الصحية بلغ 2919 حالة، مجددا الدعوة لعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.

وأشار إلى تسجيل 19 حالة تعافٍ جديدة ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 685 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة منذ ظهور المرض إلى 47 حالة.