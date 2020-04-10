البحرين تنظم حملات لفحص العمالة الوافدة احترازيا

نظمت وزارة الصحة في دولة البحرين، اليوم الجمعة، حملة لفحص العمالة الوافدة في مساكنهم، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المسبب لوباء "كوفيد 19" في البلاد.

و‏أعلنت وزارة الصحة عن قيام الوحدات المتنقلة ضمن حملة استباقية وبدعم من الشرطة بفحص العمالة الوافدة في مساكنهم في عدة مناطق ضمن الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وزارة الصحة: قيام الوحدات المتنقلة وضمن حملة استباقية وبدعم من الشرطة بفحص العمالة الوافدة في مساكنهم في المنامة والحد ورأس زويد والعكر والنويدرات والنعيم وبوكوارة وسلماباد وعسكر وسترة ضمن الاجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. pic.twitter.com/CLczwqu4qx — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) April 10, 2020

وأظهرت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الحالات القائمة 380 حالة، في حين تم تسجيل تعافي 9 حالات إضافية من وخروجهم من مراكز العلاج والعزل.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد 913، بينما بلغت حالات التعافي 530 حالة.