دعوة "عاجلة" إلى الملك سلمان وولي عهده بتبني الصلح بين "السنة والشيعة"

بعث زعيم حزب الأمة القومي في السودان الصادق المهدي، رسالة إلى العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد قرار المملكة العربية السعودية بوقف إطلاق النار في اليمن.

ووصف المهدي، في رسالته، هذه الخطوة بالمباركة إسلامياً والمحمودة إنسانيا، مناشدا العاهل السعودي وولي العهد مواصلة هذا العطاء بتبني صلح وتعايش بين أهل السنة والشيعة.

وأضاف: "أهل القبلة إخوة وإن اختلفت المذاهب. لذلك نرجو أن يبادر خادم الحرمين وولي عهده بعمل حاسم لإسكات البنادق والمدافع في أوساط الأمة العربية خاصة، والأمة الإسلامية عامة".

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​وأعلن تحالف دعم الشرعية الوقف الشامل لإطلاق النار في اليمن، على أن يبدأ من منتصف نهار الخميس 9 أبريل/ نيسان. وأوضح أن الوقف الشامل لإطلاق النار، سيكون لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أنه يأتي لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد، وأنه يأتي قبولا للدعوة التي وجهها أمين عام الأمم المتحدة.