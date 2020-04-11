المحكمة الجزائية في صنعاء تقضي بإعدام 4 صحفيين بتهمة التخابر مع التحالف

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم السبت، بإعدام 4 صحفيين بتهمة التخابر مع الحكومة اليمنية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الجماعة.

القاهرة – سبوتنيك. وأبلغ مصدر قضائي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، بأن "المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت جلسة برئاسة القاضي محمد مفلح، للنظر في قضية 10 صحفيين محتجزين منذ 5 سنوات بتهمة التخابر مع التحالف العربي".

وأضاف أن "المحكمة أدانت خلال الجلسة، الصحفيين عبدالخالق أحمد عمران، وأكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق محمد ثابت المنصوري، وحكمت بإعدامهم".

وذكر المصدر أن "منطوق الحكم تضمن معاقبة الصحفيين هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم راوح وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي، بالحبس ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة 3 سنوات".

كانت محكمة أمن الدولة في صنعاء بدأت في التاسع من ديسمبر/كانون الأول الماضي، محاكمة الصحافيين العشرة الذين ينتمون لحزب التجمع اليمني للإصلاح، بتهم تبني أعمال مضادة للجماعة بما فيها التخابر مع التحالف العربي والحكومة اليمنية التي يدعمها، وذلك بعد 4 سنوات من اعتقالهم مطلع يونيو/حزيران 2015.