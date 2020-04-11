تسجيل
15:23 GMT11 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    المشاركون في سباق الفروسية Gallops of Morocco في صحراء مرزوقة في جنوب الصحراء المغربية في 2 مارس/ آذار 2018

    رغم اختلاف التسميات بين الأطراف... كورونا لم يخفف توتر أحداث قضية الصحراء

    © AFP 2020 / Fadel Senna
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/103088/08/1030880843_0:39:3504:2010_1200x675_80_0_0_2463d17e41dd3f61b33e8dd727ab38c7.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202004111045140286-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1/

    عادت التوترات السياسية مرة أخرى بين الأطراف المعنية بقضية الصحراء، التي يصفها المغرب بـ"المغربية" وتصفها الجزائر والجبهة بـ"الغربية".

    في الإجتماع الأخير لمجلس الأمن الذي عقد الأسبوع الماضي، لم يتوصل إلى أي خلاصات بشأن ملف الصحراء عقب جلسة الإحاطة، في الوقت الذي كانت تنتظر بعض الأطراف أي مستجدات ضد قرارات الرباط بفتح قنصلية عامة لاتحاد القمر بالعيون، وفتح قنصلية عامة لكوت ديفوار بالمدينة ذاتها، وكذلك تعيين المبعوث الأممي الجديد لملف الصحراء بعد استقالة هورست كوهلر 2019، حيث أكد أعضاء المجلس ضرورة تعيين مبعوث أممي جديد في أقرب، وقت ومواصلة عملية السلام من خلال الحوار.

    جبهة البوليساريو هاجمت المجلس في بيان عقب عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة خاصة بملف النزاع في الصحراء الغربية، واعتبرت فيه أن المجلس تقاعس مرة أخرى عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها حل الأزمة.

    جهود الأمين العام

    قوات البوليساريو في عرض عسكري
    © AFP 2020 / FAROUK BATICHE
    هل يقبل المغرب التطبيع مع إسرائيل مقابل اعتراف أمريكا بسيادته على الصحراء
    في الوقت الذي ترى الجبهة أن المجتمع الدولي تقاعس عن إيجاد حل للقضية، قال عبد الإله الخضري الباحث السياسي المغربي، إنه ومنذ استقالة المبعوث الأممي السابق للصحراء، هورست كوهلر، لم يدخر الأمين العام للمنظمة الأممية جهدا في البحث عن بديل.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الدول الخمس لم تتوافق على اسم من الأسماء التي قدمها لها، خاصة أن الأمم المتحدة وكافة الدول منشغلة حاليا بجائحة فيروس كورونا، ولا زالت الدول الكبرى تحصي ضحاياها بالمئات في كل يوم.

    في الوقت الراهن ونتيجة تفشي وباء كورونا المستجد دعت العديد من الجهات الدولية لحل النزاعات القائمة في مختلف دول العالم، ووقف عمليات القتال، وهو ما أشار إليه الخضري بأن أصواتا حكيمة تدعو إلى انتهاز فرصة الوباء، للحد من هكذا نزاعات، بل ووضع حد لكل مظاهر الحروب في العالم.

    ويرى أنه ينبغي الاعتراف بأن معادلة النزاع بين أطراف القضية الصحراوية غير قابلة للحل من تلقاء نفسها، حتى بوجود وسيط أممي، ما لم يحصل اختراق حقيقي من شأنه قلب المعادلة من الأصل، وأن جبهة البوليساريو مجرد جماعة تخضع للسيطرة الكاملة لأطراف أخرى، وأن مسلسل الدوران في حلقة مفرغة مستمر.

    الحكم الذاتي

    واستطرد أن مقترح المغرب وهو الحكم الذاتي تحت سيادة الدولة المغربية، هو أفضل مقترحات الحل، لأن النزاع هو سياسي بل جيوسياسي بين المغرب والجزائر.

    دور الأمم المتحدة

    على الجانب الأخر قالت النانة لبات الرشيد، مديرة دار الطباعة والنشر الوطنية التابعة للجمهورية الصحراوية "البوليساريو"، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن عجز الأمم المتحدة عن فرض مخطط السلام الذي تبنته وأقرته منذ سنوات يؤكد ستمرار الأزمة.

    وأضافت في حديثها: "قضية الصحراء الغربية ليست أزمة خلاف بين الجزائر والمغرب، حتى يكون تقاربهما حلا لها، هي قضية تصفية استعمار، وحلها يكمن في التمكين من حق تقرير المصير للشعب الصحراوي".

    تأثير أزمة كورونا المستجد طال معظم القضايا الدولية وأثر بشكل كبير على كافة المسارات، وهو ما يراه النائب أحمد الباز عضو البرلمان المغربي بقوله إن الأزمة الراهنة ألقت بظلالها على جميع الملفات في العالم بشكل كامل، وأن تأخر تعيين الممثل الأممي الجديد للأمين العام لملف الصحراء يرتبط بالوضع العالمي الحالي.

    تأثير كورونا

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العالم يبحث الآن تأثير الأوضاع الراهنة على مستقبل العلاقات، وأن الظرف الراهن غيب اتخاذ أي إجراءات أو قرارات فيما يبقى ملف "الصحراء" أحد الملفات الثانوية.

    ويرى أن الوضع المستجد على العالم فرض أولويات للمرحلة الراهنة ومواجهة تداعياته على النظام العالمي بكل جوانبه.

    ومن جانبه قال النائب السابق عبد العزيز أفتاتي، إن الجماعة المعنية بملف محاولة استنبات بؤرة للانفصال بصحراء المغرب، هي نفسها المستمرة في الجارة الجزائر، وأنها لا تكترث لشيء وتعمل على استمالة مواقف المؤسسات أو الضغط عليها.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن مقاربة الحكم الذاتي الجادة والمنتجة والناجعة أصبحت الأقرب إذا كانت هناك رغبة في حل النزاع.

    بيان الجبهة

    وقالت الجبهة في بيانها الأخير بشأن الاجتماع: "منذ استقالة المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، الرئيس هورست كولر، في مايو 2019، لم يقم مجلس الأمن بفعل أي شيء في سبيل إعادة تفعيل عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة أو منع المغرب من إفشال العملية، بل على العكس من ذلك، فقد وقف مجلس الأمن موقف المتفرج حينما قامت دولة الاحتلال المغربية بسلسلة من الأعمال المزعزعة للاستقرار والاستفزازية، بما في ذلك، ضمن جملة أمور، الفتح غير القانوني لما يسمي بـ"القنصليات" من قبل كيانات أجنبية في الصحراء الغربية المحتلة، كما فشل المجلس في إدانة انتهاكات المغرب الصارخة للاتفاقية العسكرية رقم 1، وسمح للمغرب بوضع شروط مسبقة وتخدم أغراضه الذاتية بخصوص تعيين المبعوث الشخصي القادم للأمين العام للأمم المتحدة".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عريس خلال جلسة تصوير، وهو يرتدي كمامة طبية، في يوم زفافه وسط مخاوف من احتمال انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في صنعاء، اليمن 1 أبريل 2020
    مئة يوم من العزلة...المدن العربية خلال جائحة "كورونا"
    الولايات المتحدة تستغل كورونا ضد سوريا
    أمريكا تستغل "كورونا" ضد سوريا
    الكمامات الطبية: تعليمات الاستخدام
    الكمامات الطبية... تعليمات الاستخدام
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك