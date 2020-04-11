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18:27 GMT11 أبريل/ نيسان 2020
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    شهر رمضان في مصر

    قبل حلوله بأيام... هل تتوفر سلع رمضان بالأسواق المصرية

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    العالم العربي
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    أيام قليلة ويستقبل العالم الإسلامي شهر رمضان، والذي يحظى بطقوس مغايرة كل عام.

    في مصر، تختلف الطقوس عن العديد من الدول العربية، خاصة فيما يتعلق بالفوانيس والموائد الرمضانية، والعادات والتقاليد المرتبطة بشهر رمضان دون غيره، وكذلك تخزين بعض السلع الرمضانية.

    وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة خلال كلمته في منتدى السلام العالمي في سانت كاترين في مصر، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2018
    © Sputnik . Ahmed Badr
    مصر تصدر بيانا بشأن إقامة صلاة التراويح في رمضان
    عادة ما تشهد الأسواق إقبالا خلال الأسبوع الأخير من شهر شعبان، لشراء المواد المرتبطة بشهر رمضان والتي يطلق عليها "الياميش"، كما تنتعش صناعة الفوانيس، إلا أن الأزمة الراهنة أثرت بشكل كبير على كافة مناحي الحياة.

    وفيما يتعلق بالسلع الغذائية ومدى توافرها في الأسواق، أكد مسؤولون بالغرف التجارية المصرية أن كافة السلع متوفرة دون اي تغير في الأسعار، وأن أزمة فيروس كورونا المستجد لم يحدث أي خلل بشأن توافر السلع في الأسواق.

    من ناحيته، قال سامح مصطفى زكي، نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن "كافة السلع متوفرة في الوقت الراهن في مصر".

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "السلع المرتبطة بشهر رمضان لم تتأثر، نظرا لاستيرادها منذ فترة كبيرة قبل الأزمة الراهنة.

    وأوضح أن: "الياميش والمكسرات وهي منتجات مرتبطة بشهر رمضان متوفرة في الأسواق وتباع للجميع دون أي أزمات في الوقت الراهن، فيما تتوفر التمور بشكل كبير نظرا لأن مصر تنتج التمور".

    في ذات الإطار، قال محمد وهبة رئيس شعبة اللحوم بالغرف التجارية، إن "المخزون من اللحوم يغطي احتياجات الأسواق لفترة تفوق 4 أشهر".

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "المخزون المجمد موجود في الثلاجات بكميات كبيرة، وأن الماشية الحية موجودة بكميات كبيرة أيضا، سواء المستوردة أو المحلية".

    وأوضح أن شهر رمضان لن يشهد أي تغير بشأن وجود اللحوم، وأن الكميات الموجود كافية لتغطية الأسواق دون أي أزمات.

    فوانيس رمضان

    عادة كانت تُستورد الفوانيس من الصين بكميات كبيرة كل عام، إلا أن الأزمة التي بدأت من الصين أثرت على عملية استيراد الفوانيس نسبيا، الأمر الذي انعكس على الصناعة المحلية للفوانيس.

    يقول محمد عمر، صانع فوانيس، إنه "رغم تراجع الإقبال على الفوانيس مقارنة بالأعوام السابقة، إلا أن حركة بيع الفوانيس محلية الصنع زادت عن الأعوام السابقة، وأصبح الطلب على الفانوس المصري أكبر من الفوانيس المستوردة".

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "البعض امتنع عن شراء الفوانيس الصينية نظرا لاستيرادها من الصين رغم أن بعضها مخزن من العام الماضي".

    وفي وقت سابق، قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين المصري، إن معارض "أهلا رمضان" سيتم إلغاؤها بسبب الزحام والتكدس وستكون متواجدة في السلاسل والمنافذ والسوبر ماركت وستشارك بجدية.

    جاءت مساعد وزير التموين خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إذ أوضح حينها أن وزير التموين سيعلن قريبا عن تخفيضات تتراوح بين 25% إلى 30% على سلع "أهلا رمضان".

    وأكد التنسيق الكامل مع اتحاد الغرف التجارية والغرف الأخرى حتى لا يحدث أي تكدس لضمان سلامة المواطن.

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    الكلمات الدلالية:
    فانوس رمضان, شهر رمضان, رمضان, مصر
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