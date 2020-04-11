الحكومة اليمنية: قصف الحوثيين حيا سكنيا في مأرب يؤكد رفضهم دعوات التهدئة

اتهمت الحكومة اليمنية، يوم السبت، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بقصف حي سكني في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، معتبرة ذلك تأكيدا على رفض الجماعة دعوة إيقاف إطلاق النار.

القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تغريدة على "تويتر": "ندين ونستنكر بشدة قصف المليشيا الحوثية المدعومة من إيران لمنزل الشيخ علي بن حسن بن غريب الواقع في حي سكني بمدينة مأرب بصاروخ باليستي صنع في إيران" .

وأضاف أن القصف "أدى إلى تهدم جزء من المنزل وتضرر عدد من المنازل المجاورة وإصابة الأهالي بحالة من الخوف والهلع".

‏واعتبر الارياني أن "الهجوم الصاروخي الإرهابي على حي سكني بمدينة مأرب يؤكد رفض الحوثيين لكل دعوات التهدئة ووقف إطلاق النار، واستغلالهم إعلان تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق نار شامل واستجابة الحكومة لهذه المبادرة، لتصعيد هجماتهم على الأحياء السكنية واستهداف المدنيين".

٢-الهجوم الصاروخي الارهابي على حي سكني بمدينة مأرب يؤكد رفض مرتزقة طهران "المليشيا الحوثية" لكل دعوات التهدئة ووقف إطلاق النار، واستغلالها اعلان تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق نار شامل واستجابة الحكومة لهذه المبادرة لتصعيد هجماتها على الأحياء السكنية واستهداف المدنيين — معمر الإرياني (@ERYANIM) April 11, 2020

وكان تحالف دعم الشرعية قد أعلن في وقت سابق، الوقف الشامل لإطلاق النار في اليمن، على أن يبدأ من منتصف الخميس، 9 أبريل/نيسان.

وأوضح التحالف أن الوقف الشامل لإطلاق النار، سيكون لمدة أسبوعين، وتابعت قوات التحالف: "وقف النار يعكس الجدية والرغبة في تخفيف معاناة الشعب اليمني".

وأشارت قوات التحالف إلى أن وقف إطلاق النار يأتي لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد، وأنه يأتي قبولا للدعوة التي وجهها أمين عام الأمم المتحدة.

​​وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ الجماعة هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.