"كورونا" يبدل أفراح الدمشقيين في عيد الفصح بأحزان "درب الآلام"

مع مضي البشرية في مسيرها على "درب الآلام" الذي شقه فيروس "كورونا" في أربع جهات العالم، مر عيد الفصح المجيد هذا العام كما لم يشهده الدمشقيون يوما في تاريخهم بسبب إجراءات التصدي لـ "وباء كورونا".

ففي هذا العام، غاب المصلون عن القداديس، وخلت الكنائس من روادها الذين يمجدون قيامة المسيح، لتكتفي الاحتفالات التي أقامتها الطوائف المسيحية الغربية في كنائس العاصمة دمشق كما كنائس المحافظات السورية، على الابتهالات والدعاء، لتتحول مشاعر الفرح بعيد القيامة، إلى ما يشبه الأيام الحزينة حين سار يسوع على "درب الآلام" حاملا صليبه نحو "الجلجلة".

"سبوتنيك" رصدت جانباً من احتفالات الفصح في كاتدرائية سيدة النياح للروم الملكيين الكاثوليك في حارة الزيتون بدمشق، حيث اقتصرت احتفالات هذا العام على حضور غبطة البطريرك يوسف العبسي الكلي الطوبى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والنائب البطريركي المطران نيقولا أنتيبا وعدد من الكهنة الأجلاء وجوقة، وذلك انسجاما مع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا والقرارات الحكومية بمنع الصلوات الجماعية في عموم البلاد.

عيد فصح حزين في سوريا بسبب كورونا © Sputnik . Mohammad Damour

عيد فصح حزين في سوريا بسبب كورونا © Sputnik . Mohammad Damour

عيد فصح حزين في سوريا بسبب كورونا © Sputnik . Mohammad Damour

عيد فصح حزين في سوريا بسبب كورونا © Sputnik . Mohammad Damour 1 / 4 © Sputnik . Mohammad Damour عيد فصح حزين في سوريا بسبب كورونا

وقال غبطة البطريرك العبسي خلال كلمته في القداس كنيسة الزيتون: "يعز علينا أن نردد (المسيح قام) من بين الأموات ولا نسمع أصوات المصلين تهدر بها" مشيرا إلى أن العالم كله يخوض اليوم صراعا مستميتا مع وباء كورونا الذي ظهر بغتة وفجر صراعا بين الحياة والموت.

وأضاف غبطة البطريرك "رأينا كيف أن كثير من الدول امتنعت عن مساعدة دول أخرى بحاجة ماسة خلال أزمة كورونا لأنها لا تأتمر بأوامرها"، مختتما قداسه بالصلاة لأجل مرضى كورونا في جميع أنحاء العالم، والدعاء للجيش العربي السوري بالنصر".

وقال البطريرك العبسي إننا مدعوون اليوم إلى ترميم العلاقات البشرية إلى الثقة بعضنا ببعض والنظر إلى الأخر على أنه أخ وصديق لا خصم أو عدو مضيفاً "علينا أن نصلي جميعاً من أجل سورية ومن أجل جيشنا وشهدائنا وكل من ارتقى حباً بها ودفاعاً عنها ومن أجل الذين تجندوا ويتعاونون لمحاربة وباء كورونا".

وقال البطريرك العبسي: "إننا مدعوون اليوم في ترميم العلاقات البشرية إلى الثقة بعضنا ببعض والنظر إلى الآخر على أنه أخ وصديق لا خصم أو عدو"، مضيفاً

"علينا أن نصلي جميعاً من أجل سورية ومن أجل جيشنا وشهدائنا وكل من ارتقى حباً بها ودفاعاً عنها ومن أجل الذين تجندوا ويتعاونون لمحاربة وباء كورونا".

وتضرع البطريرك العبسي في ختام كلمته إلى الله تعالى أن يحفظ الرئيس السوري بشار الأسد وجيشنا الباسل ومن يؤازره من الذين ثبتوا في الدفاع عن سورية وحمايتها والسعي إلى العمل كلنا معاً من بناء وقيامة وطن مستقل منبع مزدهر أمن وإلى أن يعم العالم السلام والعدالة.

© Sputnik . Mohammad Damour عيد فصح حزين في سوريا بسبب كورونا

ويوجد في دمشق عدد من الكنائس التي تتبع التقويم الغربي بينها "كاتدرائية سيدة النياح" للروم الملكيين الكاثوليك، والكنيسة الإنجيلية الوطنية التي تضم سوريا ولبنان، وكنيسة مار سركيس للأرمن الأرثوذكس، وكنيسة "سلطانة العالم" للأرمن الكاثوليك، وكنيسة كنيسة السيدة فاطمة للسريان الكاثوليك، وكاتدرائية القديس أنطونيوس المارونية.