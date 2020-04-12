المغرب يسجل 116 إصابة و5 وفيات بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 116 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا العالمي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليصل العدد الإجمالي إلى 1661 منها 177 حالة شفاء.

وسجلت الوزارة على موقعها الرسمي 5 وفيات جراء كورونا ليصبح مجموع الوفيات 118 حالة، وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي، ما يعادل 6943 حالة.

وكانت الحكومة المغربية قد مددت حالة الطوارئ إلى غاية 20 نيسان/ أبريل، ومن المتوقع تمديدها إلى 10 أيار/ مايو المقبل.

ويعيش المغاربة منذ 20 آذار/ مارس حالة طوارئ صحية يمنع خلال خروج المواطنين من منازلهم إلا بتصريح يؤكد حاجة المواطن لأداء عمله أو شراء حاجياته الخاصة، ويمنع منعا باتا على المواطنين الخروج بعد السادسة مساءً.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و790 ألف إصابة، ونحو 110 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 410 آلاف.