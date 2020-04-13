تخفيض 30% من مخصصات أعضاء مجلس النواب الأردني

قرر مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، تخفيض مخصصات جميع أعضاء المجلس بنسبة 30%.

وقالت صحيفة "الغد" الأردنية إن المكتب الدائم في مجلس النواب قرر تخفيض ما نسبته 30% من مخصصات جميع أعضاء المجلس وحتى نهاية العام الجاري.

وصرح رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة بأن هذه الخطوة تأتي في إطار المسؤولية الوطنية للمجلس في ظل الأوضاع التي تشهدها المملكة جراء جائحة كورونا.

وأضاف الطراونة: "نأمل من مختلف مؤسساتنا الوطنية اتخاذ خطوات مشابهة، حيث إن الوطن في هذا الظرف الدقيق يحتاج تكاتفاً وإسناداً على طريق النهوض بالواقع الصحي والاقتصادي للمملكة".

وقال إن التوجيهات الملكية المستمرة للحكومة ومختلف مؤسساتنا الوطنية بالعمل المستمر لمتابعة أوضاع مختلف القطاعات، تحتم علينا أن نكون صفاً واحداً في هذه المرحلة، وأن تبادر مختلف المؤسسات بتزويد مقترحاتها وخططها للحكومة والجهات المختصة.

وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية العودة للعمل التدريجي في القطاع الخاص ووفق خطة سريعة تضمن ديمومة عجلة الاقتصاد، مؤكداً أهمية الشروع بذلك في محافظات الجنوب، حيث تشير المعلومات الرسمية إلى خلوها من فيروس كورونا.

وختم الطراونة تصريحه بالقول: "إن ما تقدمه مختلف مؤسساتنا بتوجيهات مستمرة من جلالة الملك عبد الله الثاني تبعث فينا على التفاؤل بأننا قادرون على تجاوز المرحلة بعون الله، إلى أن يتعافى الوطن من هذا الوباء وتعود الحياة إلى طبيعتها".