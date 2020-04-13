قوات حكومة الوفاق الليبية تسيطر على مدينتي صبراتة وصرمان

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، بسط سيطرتها على مدينتي صبراتة وصرمان، غرب العاصمة طرابلس، واستعادتها من قبضة الجيش الوطني الليبي.

وأضاف "قواتنا البطلة سيطرت على عدد من المدرعات الإماراتية وعربات صواريخ غراد و10 دبابات وآليات مسلحة".

القاهرة – سبوتنيك . قال المتحدث الرسمي باسم قوات الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب "قواتنا الباسلة سيطرت على مدينتي صبراتة وصرمان".

وكان مصطفى المجعي المتحدث باسم قوات "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق قد أفاد في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن قوات بركان الغضب نفذت عملية عسكرية صباح اليوم تمكنت خلال من السيطرة على مدينة صرمان بالغرب الليبي، التي كانت تسيطر عليها قوات "حفتر"، -حسب وصفه-، وأن قواتهم اتجهت نحو الحدود الإدارية لمدينة صبراته.

وأوضح أنه بعد السيطرة على مدينة صبراته لن يكون هناك أي معاقل لقوات "حفتر"، سوى مدينة ترهونة.

وفي وقت سابق اتهمت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، الجيش الوطي الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر باستهداف مخازن الأدوية في منطقة السواني جنوبي العاصمة طرابلس.