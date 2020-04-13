خلال 24 ساعة... 1054 إصابة جديدة بكورونا في 5 دول خليجية

بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في خمس دول خليجية هي الكويت والبحرين وعمان وقطر والإمارات والتي تم تسجيلها خلال الـ24 الساعة الماضية، 1054 إصابة.

وسجلت الكويت 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المصابة فيها إلى 1300.

وفي سلطنة عمان تم تسجيل 128 إصابة؛ ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة في السلطنة إلى 727 إصابة.

وفي البحرين فقد سجلت وزارة الصحة 212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 206 حالات لعمالة وافدة وست حالات لمخالطين.

وفى قطر كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي الإصابات إلى 3231 حالة.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية قد أعلنت تسجيل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 4123 حالة، و3 وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 22 حالة