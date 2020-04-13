مروحية الشرطة الإماراتية تباغت مخالفين للحجر فوق سطح منزل... فيديو

قامت مروحية تابعة لشرطة دبي، بمداهمة سطح أحد المنازل لفض اجتماع أفراد يحملون الجنسية الآسيوية، في مخالفة لتعليمات الحجر المنزلي المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويظهر في مقطع فيديو العديد من الأشخاص وهم يهربون بعد أن فاجأتهم الطائرة.

وكان أحد الأشخاص في الفيديو يزحف على ركبتيه وهو غير قادر على الجري، بينما تنتظر الطائرة في السماء.

وتتخذ دولة الإمارات إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات، 4521 حالة.

وتواصل وزارة الصحة الإماراتية، تنفيذ خطتها بتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة لتشمل فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.