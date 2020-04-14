مصر... الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا

سجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء، مستوى قياسيا جديدا، الذي يأتي انعكاسا لصعود سعر "المعدن الأصفر" على المستوى العالمي.

ارتفع عيار الذهب 21 الأكثر انتشارا ومبيعا لنحو 8 جنيهات بعد صعود سعر الأوقية عالميا، إذ قفز الغرام عيار 21 لنحو 742 جنيه بالمقارنة بنحو 734 جنيه خلال تعاملات أمس الاثنين، بحسب ما صرح به نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، وفقا لصحيفة "المال" المصرية.

ويرى نجيب "أن الوضع يزداد سوءا بالنسبة لأصحاب المعدن الأصفر نتيحة استمرار صعوده المتتالي بمستويات تاريخية، في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، وعدم قدرة البعض على الادخار، وتفضيلهم اللجوء الى الطعام في ظل حظر التجول وقرب حلول شهر رمضان".

وارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أكثر من 7 سنوات، اليوم الثلاثاء، بفعل تنامي المخاوف إزاء تراجع اقتصادي أعمق، وفي ظل تدابير ضخمة على صعيد السيولة من جانب بنوك مركزية عالمية، بحسب وكالة "رويترز".

وربح الذهب في التعاملات الفورية 0.6% إلى 1724.72 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0804 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 عند 1726.85 دولار في وقت سابق من الجلسة، وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1772.20 دولار.

وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق لدى "سي إم سي ماركتس": "المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية على وجه الخصوص تدعم الذهب، والسيولة من (مجلس الاحتياطي الاتحادي) إلى جانب خلفية من انخفاض أسعار الفائدة تجعل الذهب اقتراحا أكثر جاذبية بكثير".

لكنه حذر من أنه في ظل غياب أنباء جديدة، قد يكون هناك "تراجع متوسط إذ يعيد المستثمرون والمتعاملون تكوين مراكزهم".

واتخذت العديد من الدول والبنوك المركزية تدابير مالية ونقدية لدعم اقتصاداتها في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي عن حزمة تحفيز بقيمة 2.3 تريليون دولار الأسبوع الماضي، بينما اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على دعم اقتصادي بقيمة نصف تريليون يورو.