بمناسبة عيد تحرير سيناء... السيسي يصدر قرارا جمهوريا

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا جديدا، بمناسبة عيد تحرير سيناء الذي يوافق يوم 25 أبريل/نيسان من كل عام.

وذكرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس الثلاثاء، أن "السيسي أصدر القرار رقم 157 لسنة 2020، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل لعام 2020".

وأضافت الجريدة الرسمية أن "القرار نص على أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2020، لعدد من الفئات، بينها المحكوم عليهم بالسجن المؤبد".

جدير بالذكر أن مصر أفرجت عن 502 سجينا، بعفو رئاسي وشَرطي، في 13 مارس/ آذار الماضي، بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 68 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، وإستمرارا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو فى تلك المناسبة.

وجاء ذلك بعد فحص اللجنة العليا بقطاع السجون، ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 214 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وبعد فحص ملفات السجناء استقرت اللجنة على العفو الإفراج عن 288 نزيلا إفراجا شرطيا.