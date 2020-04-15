وفاة ضابط آخر بعد إصابته في حادث "الأميرية" الإرهابي

توفي، اليوم الأربعاء، ضابط آخر متأثرا بجراحه، بعد اقتحام قوات الأمن المصرية، لوكر إرهابي، في منطقة الأميرية، شرقي العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن ضابطا آخر لحق بزميله المتوفى محمد الحوفي، الذي لقي حتفه أمس الثلاثاء خلال عملية الاقتحام.

وأسفر الحادث عن وفاة ضابط أمس وإصابة آخر وفردين من قوات الشرطة، تم نقلهم للمستشفى، وتوفي اليوم الضابط المصاب.

وأمر النائب العام المصري، المستشار حماده الصاوي، بفتح تحقيق عاجل في حادث "الأميرية" الإرهابي الذي وقع، مساء اليوم الثلاثاء.

وأكدت بوابة "الأهرام"، مساء اليوم الثلاثاء، أن فريقا من نيابة أمن الدولة العليا المصرية انتقل لمعاينة مسرح الحادث، الذي أسفر عن مقتل ضابط في قطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر وفردي شرطة من القطاع نفسه.

وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب المصرية، اليوم الثلاثاء، من القضاء على إحدى البؤر الإرهابية في منطقة الأميرية في القاهرة بعد حدوث اشتباكات وتبادل لإطلاق النار.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بمقتل ضابط من قوات الأمن المصري خلال المداهمة والاشتباك مع العناصر المسلحة.

وأثناء المداهمة، حذرت وزارة الداخلية المواطنين في منطقة الأميرية من الاقتراب من النوافذ أو الأبواب لعدم حدوث مشاكل لهم أو إصابتهم. كما تم ​قطع الكهرباء بمنطقة الأميرية في القاهرة بعد استمرار الاشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن المصري.

ووفقا لبيان الداخلية المصرية: "وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة إنطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية".