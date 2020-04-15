العراق: طائرة مسيرة تركية تخترق الأجواء وتقصف مخيما للاجئيين

أعلنت خلية الإعلام العراقية، اليوم، أن طائرة تركية مسيرة خرقت الأجواء وشنت هجوما على مخيمات اللاجئين راح ضحيته امرأتان.

وذكرت الخلية في بيان نشره موقع "بغداد اليوم"، أن "قيادة الدفاع الجوي ترصد خرقا للأجواء العراقية من خلال طائرة مسيرة تركية مسلحة بارتفاع 6 كلم وسرعة بلغت 200 كلم بالساعة".

وأضافت أن "مخيم العوائل الأكراد الأتراك اللاجئين قرب مدينة مخمور تعرض للقصف بواسطة صاروخ".

وأشارت الخلية إلى مقتل امرأتين من هذا المخيم.