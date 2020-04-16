القبض على مزوري "تصاريح تنقل" أثناء منع التجول في السعودية... فيديو

ووثق مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لـ"الأمن العام"، محادثة هاتفية بين أحد المزورين وأحد أفراد الأمن، تمكن عن طريقها رجال الأمن من الإطاحة بالمزورين.

وكان المزورون يبيعون التصريح بثلاثة آلاف ريال سعودي.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر أمرا ملكيا بفرض منع التجول في البلاد ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.