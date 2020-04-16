تشغيل محدود... لماذا تطلق الإمارات 3 رحلات الأسبوع المقبل؟

أعلنت شركة طيران الإمارات، إطلاق 3 رحلات من دبي إلى مانيلا، وذلك خلال الأسبوع المقبل.

صرحت طيران الإمارات أن الرحلات المنطلقة إلى عاصمة الفلبين، ستكون أيام 20 و22 و24 أبريل/ نيسان الجاري؛ "لإتاحة المجال أمام الفلبينيين في الدولة للعودة إلى بلادهم"، وفقا لما نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية.

Emirates announces limited passenger services from Dubai to Algiers, Chicago, Jakarta, Kabul, Manila, Tunis and Taipei. @DXB https://t.co/6OmtWsihkl pic.twitter.com/6Ds7J3GJvY — Emirates Airline (@emirates) April 13, 2020

وأَضافت الشركة أنها "ستسمح فقط للمواطنين الفلبينيين وغيرهم من الذين يستوفون شروط الدخول إلى الفلبين بالسفر على هذه الرحلات، ويتعين على جميع المسافرين الامتثال لجميع متطلبات الوجهة المقصودة".

وأشارت طيران الإمارات إلى أنه "يمكن للراغبين الحجز على هذه الرحلات مباشرة عبر موقعها الإلكتروني أو عن طريق وكلاء السفر".

وتابعت أنه "يتعين على جميع المسافرين اتباع قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعتهم الخاصة أثناء عمل إجراءات السفر في المطار وعلى متن الطائرة طوال الرحلة، كما ينبغي عليهم الوصول إلى المبنى 3 في مطار دبي الدولي قبل ثلاث ساعات من موعد انطلاق الرحلة لعمل إجراءات السفر".

يشار إلى أن الإمارات كانت قد شغلت رحلتين هذا الأسبوع، لنقل الزوار والمقيمين الفلبينيين من دبي إلى مانيلا.

ومن المقرر أن تطبق طيران الإمارات برنامجا معدلا للخدمة على هذه الرحلات للالتزام بقواعد الصحة والسلامة، بحسب "البيان".

يذكر أن شركة طيران الإمارات، أعلنت يوم الاثنين الماضي، تشغيل رحلات ركاب محدودة لأكثر من وجهة، وذلك بعد أسابيع من وقف حركة الطيران على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد عبر أغلب دول العالم.

وجاء في بيان الشركة أنه "تخطط طيران الإمارات لتشغيل خدمات ركاب إلى كل من جاكرتا وتايبيه وشيكاغو وتونس والجزائر وكابول، بالإضافة إلى الرحلات التي بدأت تشغيلها مؤخراً إلى كل من لندن وفراكفورت".

​وأوضحت أن هذه الرحلات "سوف تسهل سفر الزوار والمقيمين الراغبين بالعودة إلى بلدانهم".