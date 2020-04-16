الإمارات تجلي رعايا 7 دول عالقين في إحدى الجزر العربية

قامت دولة الإمارات، اليوم الخميس، بإجلاء 11 مواطنا من رعايا دول "صديقة" تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا وهولندا وسويسرا، كانوا عالقين في جزيرة سقطرى اليمنية أثناء زيارتها للسياحة.

وقال خالد عبد الله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، "تماشياً مع الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في إطار تضامنها مع جميع الدول المتضررة من فيروس كورونا المستجد، فقد قامت بإجلاء عدد من رعايا الدول الصديقة الذين كانوا عالقين في جزيرة سقطرى، وتسهيل عمليات إعادتهم إلى بلادهم"، مؤكدا أنهم "يحظون الآن برعاية صحية شاملة في دولة الإمارات للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم".

وأضاف "هذه المبادرة الإنسانية تأتي بناء على طلب من دول عدة، وانطلاقا من السياسة الثابتة والتعاون البناء لدولة الإمارات مع حكوماتها".

وذكر أن "الإمارات ملتزمة بتقديم كافة أشكال الدعم للدول والشعوب المتضررة من أزمة كورونا إدراكا منها بأن التعاون متعدد الأطراف ضروري للمجتمع الدولي للتغلب على هذه الأزمة الإنسانية".

الجدير بالذكر، أن "هؤلاء الرعايا كانوا في رحلة سياحية منذ 11 مارس إلى جزيرة سقطرى وتم إلغاء رحلة عودتهم نظرا للقيود التي فرضت بسبب فيروس كورونا".