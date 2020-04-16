مصر تخطط لمناقصة شراء دولية تعتبر الأكبر

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، عن تلقي عروض أعلى سعرا من المتوقع في مناقصة شراء دولية، اليوم الخميس، للمرة الثانية في عدة أيام.

وبحسب "رويترز" بطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخطط مصر لاستيراد 800 ألف طن من القمح خلال موسم الحصاد في البلاد الذي بدأ أمس الأربعاء.

واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية، يوم الثلاثاء، 120 ألف طن من القمح الروسي، وهي كمية أصغر مما توقعت السوق، وطرحت مناقصة في اليوم التالي لشراء المزيد مع تطلع مصر لتعزيز احتياطياتها الاستراتيجية خلال جائحة فيروس كورونا.

وتطلب الهيئة كمية غير محددة من القمح للشحن بين 21 مايو/ أيار و5 يونيو/ حزيران على أساس التسليم على ظهر السفينة، لكن بالدفع عن طريق خطابات اعتماد "عند الاطلاع"، وهو ما يضمن السداد الفوري لدى استلام مستندات الشحنات المختلفة، بدلا من المدفوعات المؤجلة 180 يوما.

وسيجري سداد خطابات الاعتماد عبر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي طرقت هيئة السلع التموينية بابها سابقا من أجل تمويل شحنات القمح.

ووافقت الحكومة الروسية على اقتراح بالحد من صادرات القمح إلى 7 ملايين طن من أبريل/ نيسان وحتى نهاية يونيو/حزيران.

وفرضت رومانيا، وهي مورد رئيسي آخر للهيئة العامة للسلع التموينية، حظرا مفاجئا على صادرات الحبوب إلى وجهات غير أوروبية خلال حالة طوارئ تمتد حتى منتصف مايو/ أيار.

لكن وزير الزراعة أدريان أوروس قال، اليوم الخميس: إن "عقود تصدير القمح الروماني إلى مصر، المبرمة قبل 10 أبريل/ نيسان، حين سري المرسوم العسكري الذي يحظر التصدير، لن تتوقف".