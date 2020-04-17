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15:28 GMT17 أبريل/ نيسان 2020
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    28 مسلحا ينشقون عن الجيش الأمريكي وينضمون للجيش السوري

    28 مسلحا ينشقون عن القوات الأمريكية وينضمون للجيش السوري... فيديو

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    كشفت مصادر أمنية سورية لوكالة "سبوتنيك" بأنه "من خلال عملية أمنية نوعية استغرقت أكثر من 4 أشهر، تمكنت الوحدات الأمنية السورية في مدينة تدمر بريف حمص، من إخراج مجموعة مسلحة بكامل عتادها مؤلفة من 28 مسلحا كانوا ينشطون في قاعدة "التنف" عند المثلث السوري الأردني العراقي، ممن قامت قوات الاحتلال الامريكي بتدريبهم على شن هجمات مباغتة على المرافق السورية.

    وشرحت المصادر عملية إخراج المسلحين الـ 28 مع أسلحتهم ومعهم 6 أشخاص آخرين يعملون كسائقين، حيث "تحرك أفراد المجموعة المسلحة من قاعدة التنف الخاضعة للاحتلال الامريكي بعد اختيار توقيت معين وبظروف جوية مساعدة حتى وصولهم الى نقطة للجيش العربي السوري على محيط منطقة الـ 55 كم، ومن ثم تم نقلهم إلى مدينة تدمر واتخاذ كل الإجراءات الوقائية المتبعة في منع انتشار فايروس "كورونا" من تعقيم الآليات وإجراء الفحوص الطبية لهم".

    وتابعت المصادر: "المسلحون هم من سكان قرى شمالي السويداء وقد تم تهجيرهم على أيدي مسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي باتجاه محافظة درعا، ثم انضموا بعد ذلك إلى ما يسمى "جيش العشائر" وتلقوا تدريباتهم في الأردن ليتم نقلهم بعدها إلى مخيم الركبان كعناصر حماية ولمقاتلة عناصر تنظيم (داعش)".

    وأضافت المصادر: إلا أن الأمر على أرض الواقع اختلف عن كل ما سبق، ما اضطر المسلحين فيما بعد للانضمام الى تنظيم ما يسمى "مغاوير الثورة السورية" الذي شكلته المخابرات الأمريكية، ليكتشفوا بعد ذلك أن هذا التشكيل كان يؤدي الدور الوسيط ذاته الذي كان يقوم به "جيش العشائر" من تأمين السلاح والمواد الغذائية لمسلحي تنظيم"داعش" عبر قاعدة التنف الأمريكية.

    • 28 مسلحا ينشقون عن الجيش الأمريكي وينضمون للجيش السوري
      28 مسلحا ينشقون عن الجيش الأمريكي وينضمون للجيش السوري
      © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    • 28 مسلحا ينشقون عن الجيش الأمريكي وينضمون للجيش السوري
      28 مسلحا ينشقون عن الجيش الأمريكي وينضمون للجيش السوري
      © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    • 28 مسلحا ينشقون عن الجيش الأمريكي وينضمون للجيش السوري
      28 مسلحا ينشقون عن الجيش الأمريكي وينضمون للجيش السوري
      © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    • 28 مسلحا ينشقون عن الجيش الأمريكي وينضمون للجيش السوري
      28 مسلحا ينشقون عن الجيش الأمريكي وينضمون للجيش السوري
      © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    • 28 مسلحا ينشقون عن الجيش الأمريكي وينضمون للجيش السوري
      28 مسلحا ينشقون عن الجيش الأمريكي وينضمون للجيش السوري
      © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    1 / 5
    © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    28 مسلحا ينشقون عن الجيش الأمريكي وينضمون للجيش السوري

    وأوضحت المصادر أن المجموعة المسلحة التي ستنضم إلى وحدات حماية البادية، قامت بتسليم مجموعة كبيرة من الأسلحة والسيارات وشملت: قناصة رشاشات متوسطة 12,7، ورشاش 240 أمريكي الصنع عدد 2، ورشاش بي كي سي عدد 2 و7 بنادق حربية نوع "إم سكتين"، و8 بنادق روسية، قواذف "أربي جي" وقذائفها مع حشواتها، مسدسات حربية، قنابل يدوية، بالاضافة إلى مناظير (غوغل) ليلية ونهارية عدد 3، وأجهزة اتصال وقاذف قنابل وكمية من الذخيرة المتنوعة و8 سيارت منها مركب عليها رشاشات وأخرى للنقل".

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