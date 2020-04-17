سوريا.. البطاقة الذكية توزع الخبز من دون ازدحام في دمشق وريفها... فيديو

نجح تطبيق البطاقة الذكية في توزيع مادى الخبز في العاصمة السورية دمشق ومحافظة ريف دمشق، وأدى إلى تخفيف حدة الازدحام والتجمعات على الأفران ومراكز البيع بشكل واضح في الأيام الأولى من تنفيذه.

وذكرت "سانا" أن بيع الخبز تم عبر 1861 نقطة بيع قبل يومين على البطاقة الإلكترونية (الذكية) في دمشق وريفها موزعة على 783 نقطة في دمشق و1078 في الريف.

وجاء في تقرير الوكالة: "الآلية الجديدة يتم تطبيقها من خلال المعتمدين ولجان الأحياء ومنافذ بيع السورية للتجارة والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وبعض صالات المؤسسة الاجتماعية العسكرية إضافة إلى 28 مخبزاً عاماً و52 مخبزاً خاصاً في دمشق و33 مخبزاً عاماً و155 مخبزاً خاصاً في ريف دمشق وهو ما لاقى استحساناً لدى أغلب المواطنين الذين بدؤوا يلمسون نتائجها منذ البدء بتطبيقها لأجل تخفيف الازدحام والسرعة في الحصول على الخبز لكثرة نقاط البيع".

وبحسب الوكالة: "من لا يملك بطاقة إلكترونية ويريد الحصول على مخصصاته من مادة الخبز باستطاعته مراجعة مختار حيه مصطحباً معه أوراقاً ثبوتية باسمه تثبت أنه يعيش وحده ليتم إعداد جداول ترسل إلى المحافظة لتقوم بتسليمه بطاقة خاصة ليستلم الخبز وفق إشعار يسلم له لحين حصوله على البطاقة".