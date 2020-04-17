الجيش الإسرائيلي يعلن عن "تضرر" ثلاث نقاط في السياج الحدودي مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن ثلاث نقاط في السياج الحدودي مع لبنان أصيبت بأضرار، محملا الحكومة اللبنانية المسؤولية عن الأمر.

بيروت - سبوتنيك. وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، أنه "بعد تمشيط للقوات (الإسرائيلية) اكتشفت ثلاث نقاط تضرر فيها السياج الحدودي مع لبنان".

وأضاف "تقوم القوات من الوحدة المسؤولة عن السياج بإصلاح الأضرار بعد التأكد من عدم وجود أية خروقات أو أعمال تسلل إلى داخل إسرائيل".

وتابع أنه "في الحديث عن حادث خطير تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية ما ينطلق من أراضيها".

بعد تمشيط القوات اكتشفت ٣ نقاط تضرر فيها السياج الحدودي مع #لبنان. تقوم القوات من الوحدة المسؤولة عن السياج باصلاح الأضرار بعد التأكد من عدم وجود أية خروقات أو أعمال تسلل إلى داخل #إسرائيل. الحديث عن حادث خطير تتحمل #الحكومة_اللبنانية مسؤولية ما ينطلق من أراضيها https://t.co/0PSLc23jtZ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 17, 2020

وكان ادرعي كتب في وقت سابق، إنه "في أعقاب إنذارات على السياج الحدودي مع لبنان أطلقت قنابل إنارة في المنطقة"، مشيرا إلى أن "قوات جيش الدفاع قامت بتمشيط المنطقة وتأكدت من عدم وجود أي تسلل إلى داخل إسرائيل".