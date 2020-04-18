السعودية تقرر عزل حيي "الفيصلية والفاضلية" بمحافظة الأحساء حتى إشعار آخر

قررت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، عزل حيين بمحافظة الأحساء ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح المصدر، أنه "تقرر السماح لسكان الحيين المشار إليهما الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل الرعاية الصحية، والتموين، وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا".

وقال: "تقرر أن تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في الحيين المعزولين صحيا، وذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية".

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، فقد تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي (الفيصلية، والفاضلية) في محافظة الأحساء ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر".

واختتم بالقول: "وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسئولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بتلك الإجراءات".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" توزعت في مختلف المدن، لتشهد المملكة ارتفاعا حاد وغير مسبوق لعدد الإصابات المسجلة يوميا.

وقالت وزارة الصحة، في إحصائية جديدة نشرها اليوم، إن "المملكة سجلت 1132 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8274 شخصا".