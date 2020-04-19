الحكومة اليمنية تحذر مواطنيها والسلطات المحلية تفعل لجان الطوارئ

حذرت السلطات اليمنية المواطنين من منخفض مداري يضرب عددا من المناطق في البلاد خلال الأيام المقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، وجه السلطات المحلية في عدد من المحافظات بتفعيل لجان الطوارئ، تحسبا لأي طارئ ناتج عن امتداد المنخفض المداري والأمطار الغريزة التي من المتوقع أن تشهدها بعض المحافظات خلال الأيام المقبلة.

وأكد الوزير حرص الحكومة على سلامة السكان وتلافي أي أضرار ناتجه عن امتداد تأثيرات المنخفض المداري.