الحكومة الشرعية اليمنية تعلن عن وقوع ضحايا جراء هجمات للحوثيين في الجوف

ونقل موقع الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، عن قائد اللواء 22 مشاة العميد عبده عبد الله المخلافي، أن "مواجهات اندلعت إثر محاولات هجومية للحوثيين على الجيش في منطقة الجدافر شرق مدينة الحزم مركز الجوف".
وأضاف: "تمكن الجيش من إفشال الهجوم، وإجبار العدو على التراجع والفرار، بعد تكبيده قتلى وجرحى، في صفوفه".
ووفقاً للعميد المخلافي، "ما تزال جثث من عناصر العدو متناثرة في منطقة المواجهات بصحاري الحزم".
وأكد قائد اللواء 22 مشاة، "التزام قوات الجيش بوقف إطلاق النار، واحتفاظها بحق الرد على كل اعتداءات الحوثيين".
في سياق متصل، قال الجيش اليمني إن قواته "أحبطت محاولات تسلل للحوثيين على عدد من المواقع في ميسرة جبهة صرواح غربي محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح".
وذكر أن "الحوثيين شنوا قصفاً على مواقع تتمركز فيها القوات في هيلان والمشجح والمخدرة، بالتزامن مع قصف مماثل استهدف مواقع في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء (وسط اليمن)".
وأشار إلى "سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين، بإفشال الجيش هجوماً للحوثيين في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء".
من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، بأن طيران التحالف نفذ 20 غارة على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، توزعت بـ 11 غارة على مديرية مجزر شمال غربي مأرب ، و9 غارات على مديرية صرواح غرب مأرب .
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