صحيفة: استعدادات لهجوم داخلي وخارجي مبرمج ومخطط له ضد الحكومة اللبنانية

كشفت صحيفة لبنانية، اليوم الثلاثاء، عن هجوم مبرمج ومخطط له يتم اعداده من قبل المكونات السياسية الداخلية والخارجية للانقضاض على الحكومة اللبنانية الحالية برئاسة حسان دياب.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر في الحكومة اللبنانية أن "الهجوم الذي تتعرض له ​الحكومة​ ليس بريئا"، ملاحظة أن "تصاعده في وقت واحد من الاتجاهات المعروفة، يؤشر إلى انّه مبرمج ومنسّق، وليس مستبعداً أن يكون موحى به من مكان ما يحرك عن بعد التصعيد ضد الحكومة".

وفي السياق نفسه، استغربت مصادر مقربة من "​حزب الله​" اللبناني ما سمتها "محاولة التشويش الواضحة على ​الحكومة​ لعرقلة مسارها، معتبرة عبر صحيفة "الجمهورية" أن "كل ما يجري ليس بريئا، ولدينا من المعلومات ما يجعلنا متأكدين بوجود محرك خارجي لهذا التصعيد سواء عبر سفراء أو غير ذلك".

وعما اذا كانت هذه الحملة ستؤثر على الحكومة، شددت الأوساط على أن "لدى الحكومة مهمة تتصدى لها، مهما بلغ هذا التصعيد ضدها".