رئيس الحكومة المغربية يحذر من "الحساد" على بلاده

حذر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية ممن اسماهم "الحساد" ويشنون حملة شرسة على بلاده.

قال العثماني، خلال جلسة مسائلته، اليوم الثلاثاء، في مجلس المستشارين، إن "المغرب يتعرض لحملة شرسة ومحاولة لشق الصف الوطني، جراء ارتفاع عدد الحساد لما قامت به البلاد تحت قيادة الملك محمد السادس"، بحسب صحيفة "الصباح" المغربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء يلمح إلى "تحرك أيادي مأجورة في بلدان عربية على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي لتوزيع اتهامات باطلة بأن المغرب يعاني كثيرا في تلبية حاجياته اليومية".

وأشار العثماني إلى أنه "مهما حاولوا فلن ينجحوا، الآن المغاربة حكومة وبرلمان ومؤسسات عمومية وخاصة ومنتخبة وسلطات محلية مجندون وراء الملك لتطوير البلاد لولوج نادي الدول الصناعية".

وأكد رئيس الحكومة المغربية على أن الحكومة اتخذت 400 إجراء وستواصل العمل الاستباقي لمواجهة أسوء الاحتمالات الممكنة في مواجهة كورونا.

ولفت العثماني إلى أن المغرب حقق اكتفاء ذاتيا في إنتاج وتسويق المواد الاستهلاكية لشهور، ولا خوف على الأسواق المغربية وسلاسل الإنتاج.