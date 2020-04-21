رئيس الحكومة المغربية يعلق على انتشار "الكمامات القاتلة" في البلاد

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية إن الحكومة قررت مواجهة التلاعبات بالكمامات، ردا على ما يثار في المغرب حاليا بشأن القضية المعروفة باسم "الكمامات القاتلة".

وهي القضية المتهم بها البعض بتزييف كمامات واقية والنصب والاحتيال وتحضير وبيع أشياء مضرة بالصحة العامة، بدعوى أنها وقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار العثماني، بحسب موقع صحيفة "هسبريس" المغربية، إلى أنه يتوصل بالعديد من الشكاوى من المواطنين.

ولفت العثماني إلى أن الحكومة قررت مواجهة التلاعبات بالكمامات، إذ تم اعتقال عدد من المتاجرين غير القانونيين بها، مشيرا إلى أن "السوق يعرف تعقيدات؛ فرغم دخول الصيدليات على الخط إلا أن الكميات التي تتوصل بها غير كافية، إذ لا تتجاوز مائة كمامة".

وأكد رئيس الوزارء المغربي على أنه "يتم تنزيل 5 ملايين كمامة في السوق، وسيتم رفع العدد لتجاوز الصعوبات التي تواجهه".

وتابع: "نحن واعون بالنقص الذي يعرفه السوق، لكن الأمر يتطلب أن يقتني المواطنون حاجياتهم فقط".

وأوضح العثماني أن "الإجراءات التي اتخذها المغرب هدفها التخفيف من تداعيات هذه جائحة كورونا المستجد".