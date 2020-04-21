الملك سلمان يتلقى اتصالا من العاهل البحريني

تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء الاتصال بمناسبة حلول شهر رمضان، وأوضحت الوكالة أن الملك سلمان "تلقى اتصالاً هاتفياً، اليوم من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان المبارك".

وأضافت الوكالة بأن الملك سلمان أعرب عن تقديره لملك البحرين على ما عبر عنه من تهنئة بهذه المناسبة.

ودعت المحكمة العليا في السعودية، اليوم الثلاثاء، إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الخميس المقبل، الموافق للثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قالت المحكمة العليا في بيان لها اليوم، إنه "لم يثبت دخول شهر شعبان مساء يوم الثلاثاء الـ 29 من شهر رجب 1441هـ رغم ترائيه".

وأضاف البيان "وبناء عليه، فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الخميس الموافق للـ 30 من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، الـ 29 من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوه عنه".

وتابع البيان "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

ووفقا للبيان "دعت المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين".