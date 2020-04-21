السعودية... أول رحلة جوية إلى الفلبين لإعادة الوافدين إلى بلدانهم

بدأ مساء اليوم الثلاثاء، تسيير أول رحلة جوية من المملكة متجهة إلى مانيلا، ضمن المبادرة التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لتمكين الوافدين من العودة لبلدانهم.

وبحسب صحيفة "عاجل" بادرت بعض المنشآت إلى تقديم طلبات لتمكين الوافدين الذين يعملون لديهم من العودة إلى بلدانهم، وعليه استجابة الحكومة السعودية لرغبات بعض الوافدين بالعودة إلى بلدانهم في ظل الأوضاع الراهنة جراء تفشي جائحة كورونا المستجد.

📌تنطلق مساء اليوم أول رحلة جوية من #السعودية متجهة إلى #الفلبين ضمن

مبادرة تمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية . pic.twitter.com/5MwnM6bx1c — عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) April 21, 2020

​وأشارت الصحيفة إلى أن خط سير الرحلة الأولى سيكون ابتداءً من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لتصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قبل أن تنطلق مرة أخرى إلى مانيلا.

واليوم أعلن محمد العبد العالى، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أنه تم تسجيل 1147 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد و5 وفيات جديدة، لافتا إلى أنه تم تسجيل 150 حالة شفاء جديدة والإجمالي يرتفع إلى 1640 حالة شفاء.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا فى المملكة بلغ 11631 إصابة، أن إجمالى الفحوص المخبرية بتقنية "pcr" بلغ أكثر من 200 ألف حالة، موضحا أن أكثر من 150 فرقة تقوم بالمسح النشط فى مناطق المملكة.