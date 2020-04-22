بعد منشورات "معادية للإسلام" في الهند... الأميرة الإماراتية هند القاسمي ترد

اعتبرت الشيخة الإماراتية هند القاسمي أن بعض المتطرفين لن يستطيعوا التأثير على العلاقات الهندية الإماراتية، وذلك ردا على بعض الانتقادات والمقاطع التي انتشرت في الهند والتي تهاجم المسلمين.

وكتبت الأميرة على صفحتها على تويتر:

"الإمارات والهند صديقان قديمان، والقليل من المتطرفين الجاهلين لن يؤثروا على العلاقات بين الدولتين الصاعدتين. فلنكن مثالاً للحب بدلاً من الكراهية. لماذا نهدم ما يمكنك بناؤه".

The UAE and India are old friends, the few ignorant extremists will not affect relations between the two rising nations.

Let us be an example of love instead of hate. Why demolish what you can build. Besides, I like my Bollywood movies and cheese naan too much to stay away.. https://t.co/JaAQBjXLDO — Princess Hend Al Qassimi (@LadyVelvet_HFQ) April 21, 2020

​وأضافت الأميرة هند القاسمي، عضو العائلة المالكة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها من محبي الأفلام الهندية والخبز الهندي (مع الجبن)، التي لا تستطيع مقاومتها.

وكانت الأميرة، في وقت سابق، ردت على رجل هندي يعمل في دبي نشر تغريدات هاجم فيها المسلمين بعد تجمع حصل في دلهي الشهر الماضي، وأكدت الأميرة أن الإمارات ستطرد كل العنصريين والتمييزيين، وأن "الوقاحة ليست موضع ترحيب".

جاء ذلك بعد انتشار عدد متزايد من المنشورات في صفحات التواصل الاجتماعي الهندية (على تويتر) تستهدف المسلمين بسبب التجمع الديني الذي نفذته حركة "جماعة التبليغ" في دلهي في الشهر الماضي، مما أدى إلى زيادة في حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الهند.

وجاءت تغريدات الشيخة بعد نشرها على صفحتها على تويتر تغريدات لصحفي هندي بارز (شيخار جوبتا)، والذي شارك في تقريره حول كيف تضر تغريدات تويتر "المعادية للإسلام" بعلاقة الهند بالعالم الإسلامي.

وكان رجل من أصل هندي يعمل في دبي، سوراب أوبادياي، نشر تغريدات هاجم فيها المسلمين بسبب التجمع الذي حصل في دلهي الشهر الماضي، الأمر الذي أغضب الأميرة التي نشرت جزءًا من قانون البلاد بشأن خطاب الكراهية وانتقدت أوبادياي بقولها إن الأشخاص "العنصريين والتمييزيين في الإمارات العربية المتحدة سيتم تغريمهم وإجبارهم على المغادرة". وأضافت أن العائلة المالكة في الإمارات صديقة للهند ولكن "الوقاحة ليست موضع ترحيب"، مشيرة: "يتم الدفع لجميع الموظفين مقابل العمل، ولا يأتي أحد مجانًا".