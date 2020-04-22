وزير حقوق الإنسان في اليمن: إنشاء 27 مركزا صحيا لمواجهة كورونا

موسكو- سبوتنيك وذكر عسكر، في حديث لوكالة " سبوتنيك "، "قامت الحكومة اليمنية بحشد الجهود والإمكانيات الموجودة لديها، بإنشاء 27 مركزا صحيا، واتخذت بعض الإجراءات، كالتباعد الاجتماعي ومنع السفر أو منع دخول أي مسافرين من خارج البلاد، والتي تجنب اليمنيين الاحتكاك بأي إصابات".

وواضح الوزير "في الحقيقة لا نستطيع إذا قدر الله وحصلت إصابات وانتشر [ الفيروس] أن نسيطر على هذه الجائحة، لا شك أن هناك دور قام به مركز بن سلمان للإغاثة ومنظمة الصحة العالمية، إلا أن هذه الأدوار بحسب المؤسسات الصحية على الأرض لم تصل إلى المستوى المطلوب".