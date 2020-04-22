دبي تنجد 13 سفينة سياحية عالقة في الخليج... فيديو

أنجدت دبي 13 سفينة سياحية عالقة في المياه الإقليمية لمجلس التعاون الخليجي منذ بداية أزمة "كورونا" مع أكثر من 29 ألف راكب على متنها.

ويستهدف استقبال السفن تسهيل عملية خروج السياح ومغادرتهم للدولة بكل انسيابية إلى أوطانهم، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان".

كما تمت عملية إجلاء المسافرين وسط اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بينها فحوصات عمليات تنظيف مكثف ومستمر وتعقيم شامل لكافة المرافق، وفقاً لأعلى المعايير الصحية والمبادئ التوجيهية والتعليمات المعتمدة في هذا الشأن.

#دبي تؤكد إنسانيتها وقدرتها على ريادة القطاع البحري تحت أي ظروف طارئة #ميناء_راشد يتعامل مع 13 سفينة سياحة عالقة في المنطقة على متنها 39 ألف راكب#صحيفة_الخليج #الخليج_الاقتصادي pic.twitter.com/9NIKo3oXmt — الخليج الاقتصادي (@AlkhaleejBiz) April 22, 2020

وأعلنت شركة مراسي "بي آند أو"، عن تنظيمها العودة الآمنة لجميع ركاب الرحلات إلى بلدانهم، بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي والتنسيق مع كافة شركائها الاستراتيجيين، هيئة دبي للطيران المدني، وطيران الإمارات، وجمارك دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وهيئة الصحة بدبي.

وقال الرئيس التنفيذي لمراسي "بي آند أو"، محمد المناعي، إن عملية الإجلاء تمت عبر طيران الإمارات وفلاي دبي مشيرا إلى أن نحو 80% من جنسيات الزوار من أوروبا وأن معظم شركات السفن هي شركات أوروبية وأن الموجود حاليا في الميناء 7 سفن في حين تمت مغادرة السفن الأخرى إلى وجهاتها الأصلية.

من جهته قال حمد بن مجرن، نائب رئيس أول دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة": "تتمتع دبي بمقومات عالمية في مواجهة التحديات في مختلف القطاعات ويأتي القطاع السياحي في أولوية هذه القطاعات. إن نجاح دبي في ختام موسمها السياحي البحري بمنتهى السلاسة ودون أي عوائق يعزز من مكانة دبي العالمية الرائدة في السياحة البحرية وقدرتها على مواجهة أي ظروف طارئة بكل كفاءة".