وزير المالية يكشف مجمل دين السعودية

أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، عن قدرة المملكة المالية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن تفشي جائحة "كورونا".

وقال إن الحكومة "لا تتوقع سحب أكثر من 120 مليار ريال (31.89 مليار دولار) من الاحتياطات في ظل أزمة كورونا وأسعار النفط".

وأضاف أن "المملكة قد تقترض 100 مليار ريال إضافية (26.58 مليار دولار) هذا العام وإن مجمل الدين قد يصل إلى 220 مليار ريال"، وفق وكالة "رويترز".

وتابع قائلا "سلامة القطاع الخاص هو الاهتمام الأكبر للحكومة وسط التفشي العالمي لفيروس كورونا وسيجري دعمه لاجتياز الأزمة".

هذا وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، اكتشاف 1141 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وتسجيل 5 وفيات. وبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة في المملكة، بحسب الناطق باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي خلال مؤتمر صحفي، 12772 حالة.

وبقت السعودية والإمارات وقطر على رأس القائمة العربية لعدد الإصابات بوباء "كوفيد-19"؛ فيما حلت المملكة في المركز الرابع عربيا بعدد الوفيات، بعد الجزائر والمغرب ومصر.