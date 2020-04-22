البحرين تمدد إجراءات الإغلاق والعزل العام لمدة أسبوعين

أعلنت السلطات البحرينية، اليوم الأربعاء، تمديد إجراءات العزل والإغلاق العام في المملكة لمدة أسبوعين، حتى 11 أيار/ مايو المقبل، تخوفا من تفشي وباء "كوفيد-19" في البلاد.

القاهرة - سبوتنيك. ذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن المملكة قررت بداية من غدٍ الخميس وحتى السابع من الشهر المقبل، الاستمرار في إغلاق دور السينما والمراكز الرياضية وصالات التربية البدنية وحمامات السباحة الخاصة.

كما قررت المملكة "الاستمرار في إغلاق مقاهي الشيشة واقتصار أنشطتها على تقديم الأطعمة فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل، والاستمرار في اقتصار أنشطة جميع المطاعم والمرافق السياحية وأماكن تقديم الأطعمة على الطلبات الخارجية والتوصيل".

وأضافت الوكالة أيضًا أنه بسبب المخاوف من تفشي الوباء، تقرر الاستمرار في تخصيص أول ساعة من فتح محلات الأغذية والتموين لكبار السن والنساء الحوامل فقط لتقليل المخالطة، و"الاستمرار في إلزام كافة المواطنين والمقيمين بارتداء الأقنعة وكمامات الوجه في الأماكن العامة".

ومن بين تلك الإجراءات أيضًا اقتصار أنشطة المحال التجارية والصناعية التي تقدم سلعًا أو خدمات مباشرة للزبائن على عمليات البيع بالطرق الإلكترونية ومن خلال خدمة توصيل البضائع مع إغلاق هذه المحال خلال هذه الفترة.

وسجلت وزارة الصحة في مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، 36 حالة إصابة بالفيروس، ما يرفع الإجمالي إلى 2009 حالات.

كما تم تسجيل 242 حالة تعافي إضافية من "كوفيد 19"، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 1026 حالة، خرجت من مركز العزل والعلاج.