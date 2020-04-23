رئيس الأركان اليمني: سيطرنا على عدة مواقع بعد رفض الحوثيين الالتزام بأي هدنة

اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بعدم الالتزام بأي هدنة خلال الفترة الماضية، مؤكدة التزام الجيش اليمني وقيادة التحالف العربي بذلك استجابة لدعوة الأمم المتحدة.

القاهرة- سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن رئيس هيئة الأركان اليمنية رئيس العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، خلال زيارته مواقع الجيش اليمني في الخطوط الأمامية بجبهات مديرية نهم شرقي صنعاء: "حاول الحوثيون مرارا اختراق مواقعنا أثناء الهدنة، ولكن بفضل الله تم دحرهم في المناطق العسكرية الثلاث، السابعة والسادسة والثالثة، رغم التزامنا بالهدنة منذ إعلانها".

وأعلن "تمكن الجيش من دحر الحوثيين من أكثر من موقع في المنطقة العسكرية السابعة"، مشيراً الى "أن المعركة ما تزال مستمرة".

وأشاد رئيس الأركان اليمنية بـ"المعنويات العالية والبطولات التي يسطّرها أبطال الجيش ورجال القبائل الملتحمين مع قوات الجيش بشكل أسطوري في مختلف ميادين الشرف والبطولة".

وأكد أن "الشعب اليمني وصل إلى قناعة بأن الحوثيين لا يريدون له الحياة والرخاء وإنما الموت والدمار، والدليل على ذلك قصفهم مؤخراً مستشفى الجفرة (شمال مأرب) بصواريخ إيرانية"، مشيرا إلى "أن إيران تدمر اليمن بالميليشيات الحوثية".

وجدد الفريق بن عزيز، "التأكيد على الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، وبالتنسيق مع قيادة التحالف ممثلة بقيادة العمليات المشتركة".

من جانبه، قال الرئيس عبد ربه منصور هادي "للأسف الشديد وكعادتها قامت المليشيات الانقلابية بتكثيف عملياتها العدوانية والقتالية في أكثر من جبهة واطلقت الصواريخ الباليستية على الأحياء والتجمعات السكنية في مدينة مأرب مستغلة التهدئة".

مشيراً الى أنه "آن الأوان ليرى العالم كيف تعاطت ميليشيا الانقلابي الحوثي مع هذه الهدنة وأن يدرك المجتمع الدولي حقيقة هذه المليشيات الحوثية الدموية، وأنها مجرد أدوات ودمى تحركها طهران لخدمة أجندتها المشبوهة والمساومة بدماء اليمنيين".