رئيس الموساد: أعداد وفيات كورونا في إيران وبعض الدول عربية أعلى من المعلن

زعم رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، الجنرال يوسي كوهين، أن أعداد وفيات فيروس كورونا في دول عربية وفي إيران أعلى من المعلن عنه.

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الخميس، أن كوهين ادعى أن كل من لبنان والعراق وسوريا وإيران تخفي الأرقام الحقيقية لضحايا فيروس كورونا عندها، وأن الأرقام هناك أعلى من المعلن.

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(צילום: רויטרס) pic.twitter.com/tw4yKegxr7 — חדשות 13 (@newsisrael13) April 23, 2020

وأكدت القناة بأن تصريحات كوهين جاءت خلال اجتماع مغلق مع مسؤولي وزارة الصحة الإسرائيلية.

ونقلت القناة العبرية على لسان كوهين أن الحملة الاستخباراتية التي شنها جهاز الموساد لإحضار معدات طبية قد أفضت عن وصول 50 مليون قناع و260 جهاز تنفس صناعي.

وفي السياق نفسه، شككت صحيفة عبرية في أولى مهام أو خطوات جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد" بشأن المساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وسبق أن أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، إيتمار غروتو، أوضح أن أولى مهام جهاز الموساد لم تكن بطلب من وزارة الصحة.

وذكرت الصحيفة أن جهاز الموساد تمكن خلال الساعات القليلة الماضية من جلب 100 ألف وحدة اختبار لفيروس كورونا إلى إسرائيل، ضمن خطة لجلب 4 مليون وحدة.

وأشارت إلى أن ما جلبه الموساد لم تطلبه وزارة الصحة الإسرائيلية، وبأن الطرفين، الموساد والصحة الإسرائيليين، يجريان مناقشات حول ماهية ما طلبته الوزارة من الجهاز الاستخباراتي، تحديدا.

ونقلت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني على لسان مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية:

للأسف، هذا تحديدا لم نطلبه.