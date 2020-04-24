رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية: كورونا لا ينتقل بالأطعمة

أكد الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، أنه لم يثبت حتى الآن أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الأطعمة.

وذكر منصور، في خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية: "علينا التأكد من تداول السلع بشكل سليم للوقاية من أي عدوى".

وأضاف: "يجب تطهير الأطعمة المغلفة من الخارج لضمان الوقاية من الأمراض والفيروسات".

وتابع: "هناك حاجة إلى فحص تاريخ الصلاحية للمنتجات بشكل عام لتجنب أي أضرار صحية قد تلحق بالمواطنين".