وقف مشروع في مصفاة نفط كويتية بسبب إصابة عامل بكورونا

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الجمعة، إن العمل في مشروع تابع لمصفاة الأحمدي النفطية تم إيقافه بسبب تشخيص إصابة عامل بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الشركة، على تويتر، إن العامل، الهندي الجنسية، يتبع إحدى "الشركات المقاولة"، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

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وحرصاً من شركة البترول الوطنية الكويتية على سلامة العاملين فيها فقد تم إيقاف العمل مؤقتاً في المشروع، إلى حين استكمال إجراءات التقصي الاحترازية، وحصر المخالطين للعامل المصاب، وعمل الفحوصات اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة للتأكد من سلامتهم.#KNPC — البترول الوطنية | KNPC (@KNPCofficial) April 24, 2020

​وقالت الشركة: "تم إيقاف العمل مؤقتا في المشروع، إلى حين استكمال إجراءات التقصي الاحترازية، وحصر المخالطين للعامل المصاب، وعمل الفحوصات اللازمة".