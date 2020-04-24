وقف مشروع في مصفاة نفط كويتية بسبب إصابة عامل بكورونا

وذكرت الشركة، على تويتر، إن العامل، الهندي الجنسية، يتبع إحدى "الشركات المقاولة"، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.
3— البترول الوطنية | KNPC (@KNPCofficial) April 24, 2020
وحرصاً من شركة البترول الوطنية الكويتية على سلامة العاملين فيها فقد تم إيقاف العمل مؤقتاً في المشروع، إلى حين استكمال إجراءات التقصي الاحترازية، وحصر المخالطين للعامل المصاب، وعمل الفحوصات اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة للتأكد من سلامتهم.#KNPC
وقالت الشركة: "تم إيقاف العمل مؤقتا في المشروع، إلى حين استكمال إجراءات التقصي الاحترازية، وحصر المخالطين للعامل المصاب، وعمل الفحوصات اللازمة".
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