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    الملك سلمان

    ضجة في السعودية بعد نشر تقرير جديد عن حياة حارس الملك سلمان السابق... فيديو

    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
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    أثارت حلقة تلفزيونية في أول يوم في شهر رمضان 2020 عن حياة الحارس الشخصي السابق للملك سلمان، عبدالعزيز الفغم ردود فعل كبيرة بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

    وبرز مجددا اسم عبدالعزيز الفغم، الحارس السابق للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد بث برنامج على قناة "إم بي سي"، حول ماضيه وكيف لفت نظر الملوك.

    واستعرض البرنامج صورا لم تر من قبل للواء في الحرس الملكي السعودي، عبدالعزيز الفغم، من طفولته وشهادات لعدد من زملاء وأساتذة بالإضافة إلى عدد من المقولات التي سمع أنه يرددها مرارا.

    وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت في آخر سبتمبر/أيلول الماضي تفاصيل مقتل لواء في الحرس الملكي، بالإضافة إلى الجاني، وإصابة 2 مدنيين، و5 من رجال الأمن إثر إطلاق نار في مدينة جدة، غربي المملكة.

    وقال المتحدث باسم شرطة مكة في بيان "استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه، وإصابة 5 من رجال الأمن"، متابعا "كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي بمحافظة جدة".

    وأوضح البيان: "دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء، ما أدى لإصابة اثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية".

    وأضاف: "عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن".

    الملك سلمان
    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
    آخر فيديو للحارس الشخصي للملك سلمان قبل مقتله
    وأكد البيان: "استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني، وإصابة تركي بن عبد العزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل، كما أصيب 5 من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة. والجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية".

    يذكر أن الملك سلمان كان قد أثنى على إخلاص اللواء عبد العزيز الفغم وتفانيه في خدمة وطنه، كما عبر عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي "الفغم".

    كما عبر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عن خالص العزاء لأسرة وذوي الفقيد عبد العزيز الفغم، مؤكدا أن وفاة الفقيد مؤلمة على الجميع، منوها بتفانيه وإخلاصه في أداء مهام عمله.

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    الكلمات الدلالية:
    عبدالعزيز الفغم, تقرير, قناة إم بي سي, رمضان 2020, حارس شخصي, الملك سلمان, السعودية
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