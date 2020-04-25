بالتوازي مع إعادة "الأعمال"... سوريا تواصل سيطرتها على كورونا

أعلن مدير عام مشفى الأسد الجامعي الدكتور حسين المحمد في العاصمة السورية دمشق صدور نتائج 11 حالة جديدة مشتبه بإصابتها بفيروس كورنا وكلها سلبية (غير مصابة)، وذلك إضافة إلى 32 حالة ظهرت نتائجها خلال الأسبوع الماضي وكانت سلبية، بالتوازي مع عودة قطاع الأعمال والمهن إلى العمل منذ أيام في مختلف المحافظات السورية.

نقلت موقع "الوطن" الإلكتروني السوري عن مدير عام مشفى الأسد الجامعي حسين المحمد تأكيده صدور نتائج 11 حالة جديدة مشتبه بإصابتها بفيروس كورنا في سوريا وكلها "سلبية" (أي غير مصابة)، وذلك إضافة إلى 32 حالة ظهرت نتائجها خلال الأسبوع الماضي وكانت سلبية أيضا.

يأتي ذلك مع بدء الحكومة السورية منذ أيام تخفيف إجراءات الحظر والحجر في البلاد، حيث اقتصرت الإصابات المسجلة في سوريا لتاريخ اليوم على 24 حالة شفيت منها 6 حالات وتوفيت حالتان، فيما مر اليومان الأخيران من دون تسجيل إصابات جديدة.

ووافقت الحكومة السورية يوم الخميس أمس الأول على تمديد ساعات فتح المحلات وكافة المهن التجارية والخدمات لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً بما يمكن المواطنين من تأمين احتياجاتهم تماشياً مع خصوصية شهر رمضان.

في سياق متصل، حدد الفريق الحكومي السوري إعادة بدء دوام كافة العاملين في وزاراتي الصناعة والزراعة اعتباراً من يوم الأحد القادم وفي كافة المنشآت التابعة لهما مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية.

من جهته أصدر مصرف سوريا المركزي تعميماً يسمح من خلاله بمعاودة كل مؤسسات الصرافة العمل خلال أيام السبت من كل أسبوع وتعديل دوامها ليصبح من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر اعتباراً من صباح اليوم السبت وحتى إشعار آخر.

وكان الفريق الحكومي سمح للمطاعم ومطاعم الخدمة الذاتية بالعمل والتشغيل بشكل يومي حتى السابعة والنصف مساءً لتلبية الطلبات الخارجية خلال شهر رمضان المبارك.