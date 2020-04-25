"أنصار الله": التحالف نفذ 29 غارة جوية خلال 24 ساعة

اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم السبت، التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، بشن 29 غارة جوية على محافظات مأرب والجوف والضالع وصعدة وصنعاء، غداة إعلانه تمديد وقف إطلاق النار من جانبه لمدة شهر.

القاهرة- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته في "فيسبوك"، إن التحالف "شن 12 غارة على مديرية مجزر و4 غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب، و6 غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف".

وأضاف العميد سريع أن طيران التحالف نفذ "4 غارات على قرية الرعسة بمحافظة الضالع، وغارتين على مديرية كتاف الحدودية بمحافظة صعدة، وغارة على همدان في صنعاء".

شن طيران العدوان خلال ال 24ساعةالماضية29 غارةجويةتوزعت على محافظات مأرب والجوف وصعدةوالضالع وصنعاء،منها 12غارةعلى مديريةمجزر و 4غارات على مديرية صرواح بمأرب، و 6 غارات على مديريةخب والشعف بالجوف، و 4 غارات على قريةالرعسةبمحافظة الضالع،وغارتان على كتاف بصعدة،وغارةعلى همدان بصنعاء. — العميد يحيى سريع (@army21ye) April 25, 2020

وكان التحالف العربي، أعلن أمس الجمعة، على لسان المتحدث باسمه العقيد الركن تركي المالكي، تمديد وقف إطلاق النار من جانب قواته في اليمن، لمدة شهر، وذلك لـ"إتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم، وكذلك الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، ولاستئناف العملية السياسية".

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.