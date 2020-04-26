طائرة عراقية تتوجه إلى الصين لجلب 50 طنا من المستلزمات الطبية

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، انطلاق الرحلة الاستثنائية لطائرة الخطوط الجوية العراقية متوجهة إلى الصين الشعبية بعد توديع الفريق الصيني الطبي في مطار بغداد الدولي.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن وزير النقل، عبد الله لعيبي، قوله "اليوم الأحد انطلقت الرحلة الاستثنائية للطائرة الخطوط الجوية العراقية متوجهة إلى الصين الشعبية بعد توديع الفريق الصيني الطبي في مطار بغداد الدولي بحفل رسمي نظمته النقل بحضور السفير الصيني زانك تاو في العراق والعديد من وسائل الإعلام عرفانا وتقديرا لما قدموه خبراء الصين خلال 50 يوما من دعم وتدريب وإرشاد للملاكات الطبية العراقية والتي ساعدت العراق بشكل كبير على محاربة الفيروس بطرق سليمة وبوقت مبكر".

وأضاف أن "الوفد غادر على متن الطائرة التي تحمل الطراز B777/YI-AQZ من مطار بغداد الدولي متوجها إلى جمهورية الصين ضمن رحلة استثنائية مجانا من الناقل الوطني".

وأشار إلى أن "الرحلة ستستغرق حوالي 36 ساعة ذهابا وإيابا مسيرة بطواقم عراقية".

وتابع أن "الطائرة ستحمل عند عودتها شحنة تبرعات كبيرة تزن ما يقارب الـ50 طنا تضم العديد من المستلزمات الطبية والوقائية التي تم تحديدها بالتنسيق مع وزارة الصحة العراقية للخروج مضياً من هذا الوباء".