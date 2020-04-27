الاتحاد الأوروبي ينتقد إعلان الإدارة الذاتية في جنوب اليمن ويدعو للتمسك باتفاق الرياض

اعتبر الاتحاد الأوروبي إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن الإدارة الذاتية لمدن في الجنوب وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن، عائقًا أمام جهود الأمم المتحدة في التوصل إلى الاستقرار والسلام في البلاد

أمستردام - سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو، اليوم الاثنين، في إحاطة إعلامية: "هناك اتفاق تم التوصل إليه في نوفمبر في السعودية والذي يساعد على خفض التصعيد في اليمن"، وأضاف: "ندعو الحكومة اليمنية وجميع الأطراف إلى تطبيق جميع شروط اتفاق السلام".

كما اعتبر أن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للجنوب "سوف يجلب مشاكل وعوائق لجهود الأمم المتحدة في التوصل إلى السلام والاستقرار في اليمن".

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد عبر في وقت سابق، عن قلقه بسبب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للعاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات في جنوب اليمن.

واعتبرت الحكومة اليمنية إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية في الجنوب "تمردا واضحا على الحكومة الشرعية وانقلابا صريحا على اتفاق الرياض واستكمالا للتمرد المسلح على الدولة في شهر أغسطس 2019"، لافتة إلى أن هذه الخطوة هي "محاولة للهروب من تداعيات الفشل في تقديم أي شيء للمواطنين في عدن الذين يكتوون بنار الأزمات".

جاء ذلك عقب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ في محافظات الجنوب كافة، وتكليف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بالتنفيذ.