الصحة اليمنية: شفاء حالة الإصابة الوحيدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الاثنين، عن شفاء حالة الإصابة الوحيدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في اليمن.

موسكو – سبوتنيك. وقالت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في تغريدة على حسابها في "تويتر": "نعلن رسمياً شفاء حالة الإصابة بفيروس كورونا الوحيدة المسجلة بمدينة الشحر في محافظة حضرموت".

اللجنة الوطنية العليا للطوارئ تعلن رسمياً شفاء حالة الإصابة بفيروس #كورونا الوحيدة المسجلة بمدينة #الشحر، محافظة #حضرموت.. مؤكدة أن الفحوصات الطبية والسريرية التي أجرت على المريض ومخالطية كانت سلبية. — اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (@YSNECCOVID19) April 27, 2020

​وأكدت اللجنة أن "الفحوصات الطبية والسريرية التي أُجريت على المريض ومخالطيه كانت سلبية".

وكانت الصحة اليمنية أعلنت، في 10 نيسان/أبريل الجاري، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لرجل ستيني يعمل في ميناء الشحر شرق مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، شرقي اليمن.